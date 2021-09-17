Нетребко в джинсах: неформальные фото звезды классической оперы

Российской певице Анне Нетребко 18 сентября исполняется 50 лет. И, пожалуй, единственное, что омрачит юбилей, который она решила широко отметить вместе с друзьями в Кремлёвском дворце, — потеря отца, не дожившего до этого дня всего пару недель. Юрий Нетребко, от которого Анна и унаследовала свою музыкальность, скончался в родном Краснодаре в начале сентября.

В детстве Анну Нетребко называли «графиней» — за умение держаться и подать себя, позже — «принцессой оперы», сейчас она общепризнанная королева мировой сцены и «новая Мария Каллас». На протяжении всей жизни Нетребко остаётся женщиной без комплексов: она не стесняется лишнего веса, запросто может прогуляться по улице в компании мужа Юсифа Эйвазова в рваных джинсах и футболке, выложить в Instagram фото в пляжной тунике на мокрое тело или прийти на репетицию без грамма косметики, собрав волосы в скромный пучок.

К 50-летию Анны Нетребко NEWS.ru собрал её неформальные фото вне сцены, где она всегда безупречна.