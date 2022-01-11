Netflix снимет ремейк культового боевика «Рейд»

Режиссёр фильма «Телохранитель киллера» Патрик Хьюз снимет ремейк культового боевика «Рейд», пишет портал Deadline. Продюсерами картины, которая выйдет на Netflix, станут Майкл Бэй и автор оригинального «Рейда» Гарет Эванс, сценарий напишут Патрик Хьюз и Джеймс Бофорт.

Фильм «Рейд» рассказывает об элитном индонезийском отряде спецназа, который оказывается в ловушке в многоквартирном доме, управляемом безжалостным мафиози и его армией убийц и головорезов. Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто в 2012 году, и вскоре он стал культовым, что привело к выпуску продолжения — «Рейд 2».

Сообщается, что действие ремейка развернётся в филадельфийских «Бесплодных землях», где элитная группа Управления по борьбе с наркотиками под прикрытием станет охотиться за неуловимым вором в законе.

Это оригинальный подход к материалу, который обещает отдать должное оригинальному фильму, а также привнести свежий подход и новую точку зрения на жанр боевика, — заявили продюсеры.

Ранее сообщалось, что в российский прокат вышло продолжение фильма «Телохранитель киллера» под названием «Телохранитель жены киллера». В новом фильме телохранитель, киллер и его жена, которую играет Сальма Хайек, собрались, чтобы остановить кибератаку, которая может привести к краху Европейского союза.

В Сети мнения насчёт киноленты разделились: на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у «Телохранителя жены киллера» пока всего лишь 25% положительных отзывов критиков. При этом зрительская оценка на том же портале оказалась гораздо выше — 79% одобрения.