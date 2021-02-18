«Нет сил, я плачу»: Брыльска отреагировала на смерть Мягкова

https://static.news.ru/photo/225039d2-71cd-11eb-925d-96000091f725_660.jpg Барбара Брыльска Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look POress

79-летняя польская актриса Барбара Брыльска заявила, что её партнёр по фильму «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Андрей Мягков, который умер в возрасте 82 лет, был прекрасным человеком и актёром.

У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актёром, прекрасным человеком, — рассказала актриса РИА Новости.

Она подчеркнула, что очень любила Мягкова.

По данным СМИ, родственники обнаружили актёра без сознания около 4 часов утра. Прибывшие медики не смогли реанимировать артиста и в 4:40 утра констатировали его смерть.

Мягков родился 8 июня 1938 года в Ленинграде. Он играл в театрах «Современник» и МХТ имени Чехова. В кино свои звёздные роли он сыграл в фильмах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с лёгким паром!», «Гараж», «Служебный роман». Всего Мягков снялся почти в 60 картинах, но 11 лет назад объявил о своём уходе из кинематографа. Артист посчитал, что современные российские фильмы слишком американизировались и не имеют больше какой-либо идентичности и самобытности.

Как писал NEWS.ru, Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева прокомментировала новость о смерти Мягкова. Она назвала его одним из лучших партнёров на съёмочной площадке, а фильмы, которые их связывали — большим счастьем.