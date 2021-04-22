16+

Рубрики

Медиа

Архив

Культура

Не только звёзды кино: Медведева, Поклонская и другие на открытии ММКФ

10:51, 23 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице прошла церемония открытия 43-го Московского международного кинофестиваля. На красной ковровой дорожке перед публикой предстали не только звёзды кино, но также известные музыканты, спортсмены, политики, среди которых — фигуристка Евгения Медведева, депутаты Наталья Поклонская и Алексей Пушков, группа «Фабрика».

В первый же день не обошлось без скандала. Из программы фестиваля исключили короткометражный фильм «Фанаты». Гей-драма, основанная на реальных событиях, рассказывает о судьбе двух футбольных фанатов, охотящихся на лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, к середине ленты преступники понимают, что подобная связь существует и между ними. Создатели картины отмечают, что организаторы фестиваля убрали её из программы без объяснения причин.

Группа «Фабрика»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Ревенко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Егор Бероев и Ксения Алфёрова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Михалкова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Алёна Чехова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дарья Повереннова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Медведева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Степанковская

Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайская актриса и режиссёр Ян Гэ

Сергей Булкин/NEWS.ru

Рената Пиотровски

Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Барабаш

Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Поклонская

Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский актёр Стивен Мао

Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков с супругой Ниной

Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёры Владимир Яглыч и Анастасия Паперная

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тимур Бекмамбетов и Наталия Фишман-Бекмамбетова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Марина Зудина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Ульянова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Волкова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Захарова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дарья Кепетева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Тройник

Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр Сергей Трофимов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кристина Асмус

Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Дружинина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Марго

Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр культуры РФ Ольга Любимова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Безрукова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Гордиенко и Филипп Киркоров

Сергей Булкин/NEWS.ru

Мерьем Узерли

Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Кожевникова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео