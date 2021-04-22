Не только звёзды кино: Медведева, Поклонская и другие на открытии ММКФ

В столице прошла церемония открытия 43-го Московского международного кинофестиваля. На красной ковровой дорожке перед публикой предстали не только звёзды кино, но также известные музыканты, спортсмены, политики, среди которых — фигуристка Евгения Медведева, депутаты Наталья Поклонская и Алексей Пушков, группа «Фабрика».
В первый же день не обошлось без скандала. Из программы фестиваля исключили короткометражный фильм «Фанаты». Гей-драма, основанная на реальных событиях, рассказывает о судьбе двух футбольных фанатов, охотящихся на лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, к середине ленты преступники понимают, что подобная связь существует и между ними. Создатели картины отмечают, что организаторы фестиваля убрали её из программы без объяснения причин.
Группа «Фабрика»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александра Ревенко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Егор Бероев и Ксения Алфёрова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Татьяна Михалкова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Алёна Чехова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дарья Повереннова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгения Медведева
Сергей Булкин/NEWS.ru
Светлана Степанковская
Сергей Булкин/NEWS.ru
Китайская актриса и режиссёр Ян Гэ
Сергей Булкин/NEWS.ru
Рената Пиотровски
Сергей Булкин/NEWS.ru
Алексей Барабаш
Сергей Булкин/NEWS.ru
Наталья Поклонская
Сергей Булкин/NEWS.ru
Американский актёр Стивен Мао
Сергей Булкин/NEWS.ru
Алексей Пушков с супругой Ниной
Сергей Булкин/NEWS.ru
Актёры Владимир Яглыч и Анастасия Паперная
Сергей Булкин/NEWS.ru
Тимур Бекмамбетов и Наталия Фишман-Бекмамбетова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Марина Зудина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Мария Ульянова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Екатерина Волкова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Елена Захарова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дарья Кепетева
Сергей Булкин/NEWS.ru
Михаил Тройник
Сергей Булкин/NEWS.ru
Режиссёр Сергей Трофимов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Кристина Асмус
Сергей Булкин/NEWS.ru
Светлана Дружинина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Марго
Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр культуры РФ Ольга Любимова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ирина Безрукова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Наталья Гордиенко и Филипп Киркоров
Сергей Булкин/NEWS.ru
Мерьем Узерли
Сергей Булкин/NEWS.ru
Мария Кожевникова
Сергей Булкин/NEWS.ru