Не только звёзды кино: Медведева, Поклонская и другие на открытии ММКФ

В экспозиции музея представлена коллекция мрачного кукольного искусства — порядка 350 созданий. Самые безумные задумки кукольников собраны в одном месте. Весь спектр негативных эмоций — от меланхолической мечтательности до трагической обречённости и нечеловеческого страдания, от лёгкой инфернальности до зловещей одержимости и жестокой брутальности — не оставит равнодушным даже самого безразличного к куклам зрителя.

Темнота, которой наполнены музейные залы, выполняет свою функцию. Она призвана скрывать прячущиеся в ней поделки до тех пор, пока посетители при помощи специальных фонариков не обнаружат их. Тьма в данном...