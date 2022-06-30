Не ради пиара: Сергей Гармаш приехал в родной Херсон восстанавливать театр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Гармаш

Родившийся в Херсоне Сергей Гармаш приехал в родной город, чтобы помочь восстановить работу театра. Именно там выпускник Днепропетровского театрального училища начинал свою карьеру, после гастролировал по близлежащим посёлкам, а затем ушёл на службу в ряды СА, пишет KP.RU.

После службы актёр переехал в Москву и поступил в школу-студию МХАТ, работал в «Современнике».

О приезде земляка в Херсон сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Приехал на родину, в Херсон, наш с вами общий друг и один из любимых актеров всей России Гармаш Сергей Леонидович. Сказал, что он подключится к восстановлению работы нашего театра, — объявил Сальдо.

Представитель артиста Олег Бурдин отметил, что Гармаш много занимается подобного рода делами и родной город для него — не исключение.

Но он это нигде не афиширует никогда... Это его личное право как гражданина помочь в той или иной ситуации организации или человеку. Он это делает не ради пиара, а это позиция его человеческая, — пояснил представитель актёра.

Сергей Гармаш не раз приезжал с творческими концертами в Херсон, а также встречался с учениками школы № 28, которую когда-то окончил сам.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов сообщил, что Херсонская область начала подготовку к референдуму о присоединении к России и обязательно его проведёт. Он добавил, что территория станет «полноценным субъектом» РФ.