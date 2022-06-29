«Станет полноценным субъектом»: в Херсоне начали готовиться к референдуму Власти Херсонской области сообщили о подготовке референдума о присоединении к России

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Херсонская область начала подготовку к референдуму о присоединении к России и обязательно его проведет, сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов в обращении, опубликованном Telegram-канале. Он добавил, что территория станет «полноценным субъектом» РФ.

Да, мы готовимся к референдуму — и мы его проведем. Как ни странно, Херсонская область примет решение присоединиться к РФ, станет полноценным субъектом, — сказал Стремоусов.

Он добавил, что в настоящее время в Херсонской области каждый «творит историю на исконно русской Земле». Стремоусов подчеркнул, что регион в скором времени «вернет себя на Родину, из которой все родом» и больше никогда не станет частью «нацизма, разврата и цинизма».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что референдум о присоединении республики к России пройдет после завершения специальной военной операции. Он выразил надежду, что это произойдет к концу 2022 года.