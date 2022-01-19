«Называл их малявками»: экс-жена и дочери Зеленского пришли на его похороны

Режиссёр и продюсер телепроекта «Билет в Большой» (канал «Россия Культура») Николай Сергеев рассказал о любви телеведущего Михаила Зеленского к его дочерям. По словам Сергеева, журналист «с большой теплотой называл их малявками». Об этом сообщил корреспондент NEWS.ru, находящийся на церемонии прощания с Зеленским, куда бывшая жена ведущего, фигуристка Елена Грушина, пришла с их двумя общими дочерьми Софьей и Полиной.

Мы виделись с Мишей перед Новым годом, и я в страшном сне не мог представить, что следующая наша встреча пройдёт при таких обстоятельствах. Он обожал своих близких, своих дочек, называл их малявками, говорил это с большой теплотой, — рассказал Николай Сергеев.

Он выразил соболезнования родным и близким Зеленского от лица коллектива телепрограммы «Билет в Большой» и добавил, что работать с Михаилом Зеленским было «огромным счастьем».

Ранее сообщалось о том, о матери Михаила Зеленского стало плохо на похоронах сына. Онлайн-трансляцию церемонии прощания и похорон ведёт NEWS.ru.

Все расходы на погребение взяла на себя ВГТРК, в рядах которой Михаил Зеленский вёл программу «Вести», «Прямой эфир» и другие передачи на каналах «Россия 24» и «Россия Культура». Помимо деятельности на телевидении, Зеленский также преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

Михаил Зеленский скончался 11 января во время отдыха в Доминиканской Республике на 47-м году жизни. Причиной смерти журналиста назвали сердечный приступ, ставший следствием хронических проблем с сердечно-сосудистой системой. Вдова телеведущего Мила Рубинчик рассказала, что, несмотря на быстрое прибытие в медпункт после ухудшения самочувствия, спасти Михаила медикам не удалось.