Названы причины, по которым нападают на картину Репина об Иване Грозном

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Вандалы нападают на картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» по трём причинам, сообщает KP.RU. Последний такой инцидент случился четыре года назад, и 24 мая Третьяковская галерея вернула отреставрированное полотно для взоров посетителей.

Некоторые учёные объясняют агрессию к картине обилием красного на ней. Старообрядец Абрам Балашов, который порезал её ножом в 1913 году, так и заявил: «Слишком много крови».

Ещё одна возможная причина — клевета. Некоторые люди считают, что Иван Грозный не убивал царевича, а художник изобразил антирусский навет. Так объяснил свой поступок вандал из 2018 года Игорь Подпорин.

Иван Грозный — святой... Очень меня возмутила картина этого Репина. Иностранцы же туда ходят, увидят такое и что они про нашего русского царя подумают? И про нас? Это провокация против русского народа, чтобы к нам плохо относились, — сказал он.

И третья версия — мистическая — о том, что произведение привлекло тень самого Ивана Грозного. Близко к ней мнение писателя Павла Ершова, будто картина является «адописной иконой», скрывающей лик дьявола под внешним слоем.

Тем временем в Париже посетитель Лувра кинул в картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» торт. По словам очевидцев, это сделал мужчина, переодетый в старушку. Он подъехал к экспонату на инвалидной коляске. Дождавшись удобного момента, он швырнул десерт в картину да Винчи, осыпал место инцидента лепестками роз и произнёс речь.