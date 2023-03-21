Названо имя нового директора Пушкинского музея Минкульт сообщил о назначении Елизаветы Лихачевой новым директором музея имени Пушкина

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Елизавета Лихачева

Марина Лошак официально покидает должность директора музея имени Пушкина, на ее место назначена Елизавета Лихачева, сообщает Министерство культуры России. Ранее женщина возглавляла Государственный музей архитектуры имени Щусева, передает ТАСС.

20 марта Марина Лошак по собственному желанию ушла с поста директора Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, который она занимала с 2013 года. <...> Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина возглавила искусствовед Елизавета Лихачева. Соответствующий приказ 21 марта подписала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, — говорится в сообщении.

Накануне Лошак сама сообщила о своем увольнении. Суммарно она руководила Пушкинским музеем более 10 лет. Срок ее контракта должен был истечь 2 апреля 2023 года.

Ранее филолог Игорь Исаев сообщил о своем уходе с должности директора Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Подробностей увольнения он не привел