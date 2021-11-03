«Наш бессменный дежурный»: памятник Жванецкому растрогал поклонников

Трогательный и необычный памятник открыли на могиле Михаила Жванецкого в годовщину его смерти. Фото могилы опубликовал в Instagram сын Романа Карцева актёр Павел Касинский.

На высоком монументе из гранита Жванецкий изображён со спины. Он как будто переступает в вечность, держа в руке свой знаменитый портфель. Автор скульптуры — Владимир Соскиев.

Подписчики Касинского сразу поняли замысел автора монумента и эмоционально отреагировали на необычное выражение памяти любимому сатирику. «Типа, ушёл в вечность?!», «Так же оригинально, как и Он сам», «Эх... Всё время вспоминаю про „сбитень варим“ и про „покажите, где спрятаны богатства, я приеду и выкопаю“», ностальгируют поклонники мэтра.

«Оригинально конечно, как бы говорит, что спектакль окончен и я ушел в вечность», «Наш бессменный дежурный по стране... Грустно», «Михаил Михайлович выходит „в Свет“, как сам и написал в своём монологе — выходя со сцены, ушёл в свет с цветком и портфелем, непременными спутниками его жизни. На профиле видна перспектива Света», делятся впечатлениями пользователи.

Ранее сообщалось, что год назад, 6 ноября 2020 года, не стало сатирика Михаила Жванецкого. Ему было 85 лет. Его афоризмы приобрели общечеловеческое и политическое звучание. Эти ёмкие высказывания навсегда останутся в нашей памяти и истории.