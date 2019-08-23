https://static.news.ru/photo/cf3fe708-c645-11e9-8305-fa163e074e61_660.jpg Виталий Логвиновский Фото: teatrkaluga.ru

Умер народный артист России Виталий Логвиновский. Ему было 78 лет, говорится на сайте Калужского областного драматического театра.

Причина смерти не сообщается, дату и место прощания объявят позднее.

Виталий Логвиновский окончил ГИТИС. В 1974 году он перешёл в Калужский драматический театр, до этого играл в театрах Павлодара и Волгограда.

Логвиновский снимался в фильме «Ворошиловский стрелок» и в сериале «Цыганочка с выходом».

В 2006 году стал народным артистом России.

Как ранее писал News.ru, в Союзе кинематографистов России сообщили, что режиссёр Михаил Ведышев умер на 65-м году жизни.