Умер народный артист России Виталий Логвиновский. Ему было 78 лет, говорится на сайте Калужского областного драматического театра.
Причина смерти не сообщается, дату и место прощания объявят позднее.
Виталий Логвиновский окончил ГИТИС. В 1974 году он перешёл в Калужский драматический театр, до этого играл в театрах Павлодара и Волгограда.
Логвиновский снимался в фильме «Ворошиловский стрелок» и в сериале «Цыганочка с выходом».
В 2006 году стал народным артистом России.
Как ранее писал News.ru, в Союзе кинематографистов России сообщили, что режиссёр Михаил Ведышев умер на 65-м году жизни.