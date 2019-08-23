https://static.news.ru/photo/fd792754-c5ac-11e9-827d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В Союзе кинематографистов России сообщили, что режиссёр Михаил Ведышев умер на 65-м году жизни.

Не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино М.Ведышева, — говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.

Прощание состоится 26 августа, в 10:30 по адресу Волоколамское шоссе, д. 63, стр. 8.

Он снял такие фильмы как «Бурса», «Бурсаки», «Кому на Руси жить», «Странник», «Сижу на нарах, как король...», «Сделка», «Своя чужая сестра».

Ранее News.ru писал о том, что режиссёр документального и научно-документального кино, заслуженный деятель искусств Грузии Сергей Страхов скончался на 83-м году жизни.