Народного артиста СССР Николая Сличенко госпитализировали в Москве

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В Москве в больницу госпитализировали 86-летнего народного артиста СССР Николая Сличенко. У него обострилась болезнь лёгких, передаёт Пятый канал.

По имеющейся информации, художественный руководитель театра «Ромэн» ранее лечился в больнице, однако терапия не помогла. В среду ему вызвали скорую из-за обострения болезни лёгких. В настоящий момент народный артист находится под присмотром медиков.

Николай Сличенко является театральным режиссёром и педагогом. Зрителям он известен по фильму «Свадьба в Малиновке». С 1977 года Николай Алексеевич является художественным руководителем театра «Ромэн». В начале 2000-х он открыл Цыганский национальный курс при Театральном институте им. Б. Щукина и стал его художественным руководителем. Удостоен многих почётных званий и наград, среди которых народный артист РСФСР и СССР, орден Дружбы народов и десятки премий.

Ранее стало известно, что 18 мая в Москве госпитализировали знаменитую советскую и российскую актрису Наталью Варлей. По некоторым данным, звезда картины «Кавказская пленница» пройдёт обследование коронарных сосудов.