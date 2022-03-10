Народ любит Даньку: Сухоруков о народных чувствах к Багрову

Российский актёр Виктор Сухоруков, исполнивший одну из главных ролей в дилогии Балабанова «Брат», в разговоре с NEWS.ru рассказал, будут ли эти фильмы выпускаться в повторный российский прокат в «порезанной» и отцензуренной версии и о том, почему народная любовь к Даниле Багрову не утихает и по сей день.

Я не посвящён в тему проката, в тему цензуры. Это моё прошлое, это моя биография — участие в фильмах Балабанова. И что сегодня произойдёт с прокатом, я не знаю — всё это делается без меня, естественно, я всего лишь актёр, участник некоторых фильмов. Что касается вторичного или третичного проката — что тут плохого? Сморите и радуйтесь, — отметил артист.

Кроме того, Сухоруков объяснил, почему спустя столько лет россияне восхищаются этим фильмом и главными героями.

Не моего героя любит народ, а любит Даньку. Данилу Багрова, моего младшего брата. Вот у людей и спросите это, себя спросите, соседа, друга и однокашника, зрительный зал после просмотра этого фильма: за что? За что любишь-то? И они вам скажут! — подытожил спикер.

Ранее Сухоруков назвал «свалкой, глупостью» и «непонятным мятежом» скандал вокруг перевода фразы его персонажа — киллера Виктора Багрова по прозвищу Татарин — про бандеровцев в фильме «Брат-2» на Netflix.