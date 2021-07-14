«Начали борзеть»: Эдвард Бил обвинил потерпевших в ДТП в жадности

Блогер и известный пранкер Эдвард Бил, устроивший массовое ДТП на Садовом кольце, в беседе с журналистами обвинил потерпевшую сторону в жадности. Он считает, что участники аварии начали «борзеть» и требовать от него всё больше и больше денег, передаёт «МК».

Бил заявил, что ранее уже выплатил пострадавшей Марии Артёмовой крупную компенсацию и оплатил её лечение. В общей сложности блогер отдал около 11 млн рублей.

На сегодняшнем заседании суда бывший пранкер ожидает вынесения приговора. Эдвард Бил заявил, что надеется на условный срок.

Авария с пятью машинами произошла 1 апреля недалеко от Смоленской площади в Москве. Автомобиль Audi RS6, за рулём которого находился Эдвард Бил, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре транспортных средства. В столичном дептрансе рассказали, что спорткар сняли с учёта в январе 2021-го. Audi RS6 ездил по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушил скоростной режим. За иномаркой числится 800 штрафов за три месяца.

Ранее адвокат заявила о попытках Эдварда Била ввести суд в заблуждение. По словам юриста, потерпевшая Екатерина Маничкина будет обращаться в суд для взыскания с блогера компенсации.