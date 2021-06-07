На Собчак подали в суд за дерзкий вопрос на ПМЭФ

https://static.news.ru/photo/6211f6b6-c77f-11eb-ad14-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На телеведущую Ксению Собчак подала в суд питерский юрист Эльнара Троицкая за дерзкий вопрос «На какую панель вы пришли?», заданный на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Адвокат хочет взыскать со знаменитости 50 млн рублей, передаёт Telegram-канал Mash на Мойке.

Собчак хотела в своей искромётной манере «подснять» участниц форума для своего блога. Безусловно, нашлись те, кого такая манера не устроила.

У меня подан иск в суд, однозначно. Деловая репутация у меня от этого бреда всего весьма пострадала. Также требование об охране изображения, о взыскании моральной компенсации — 50 млн мы требуем, — рассказала Троицкая.

Иск отправился в Останкинский суд Москвы. Юрист требует компенсации и удаления ролика со всех площадок.

Ранее сообщалось, что Собчак устроила публичную перебранку на вручении премии МУЗ-ТВ. Телеведущая съязвила в адрес рэпера Моргенштерна и его подруги. Ссора началась с того, что Моргенштерн демонстративно отказался разговариваться с Собчак, потребовав с неё деньги за беседу на камеры.