На Netflix вышел трейлер сериала по игре Resident Evil

https://static.news.ru/photo/9fedf2d8-b888-11eb-9dbf-96000091f725_660.jpg Фото: Netflix Geeked/twitter.com

На стриминг-платформе Netflix опубликовали новый трейлер анимационного сериала «Обитель зла: Бесконечная тьма» по игре Resident Evil. Очередная адаптация франшизы выйдет 8 июля.

Ролик опубликован на российском YouTube-канале сервиса. Трейлер можно посмотреть как на языке оригинала, так и с русскими субтитрами. Сама игра Resident Evil давно стала знаковой для геймеров, интересующихся хоррор-тематикой. Серия разошлась по всему миру тиражом более 100 миллионов экземпляров.

Теперь популярные персонажи Леон С. Кеннеди и Клэр Редфилд станут героями драмы, созданной при помощи компьютерной графики, — первой в истории игры, — говорится в описании к трейлеру.

Всего на данный момент вышло шесть фильмов по игре, а сериал появится на экранах впервые. Также на 2021 год запланирован выход седьмого фильма: «Обитель зла: Добро пожаловать в Ракун-Сити». Премьера запланирована на 9 сентября.

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