На могиле Волчек открыли новый памятник: как выглядит, мнение Садальского Станислав Садальский одобрил новый памятник на могиле Галины Волчек

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Новый памятник на могиле народной артистки СССР Галины Волчек на Новодевичьем кладбище

На Новодевичьем кладбище установили новый памятник режиссеру и основательнице театра «Современник» Галине Волчек после массовой критики скульптуры, появившейся на ее могиле в 2021 году. Что известно о скандале, как выглядит новый монумент?

Что известно о новом памятнике Волчек

Над новым монументом работал скульптор Олег Ершов, эскиз был разработан Александром Боровским, сыном художника Давида Боровского, который придумал первый логотип «Современника». Автор нового мемориала изобразил Волчек задумчивой.

Родственники артистки планируют провести публичное открытие нового памятника. Актер Станислав Садальский уже посетил Новодевичье кладбище и заявил, что скульптура выглядит «роскошно и достойно».

«У Галины Волчек на Новодевичьем кладбище новый памятник. Слава тебе господи! После того ужаса, что поставили в первый раз, страшно было подходить к ее могиле — на тебя искоса смотрело что-то криворотое и непропорциональное, да еще и с родинками, которые Галина Борисовна терпеть не могла и от которых в итоге избавилась», — написал Садальский в соцсетях.

Почему первый памятник Волчек вызвал скандал

Два года назад на могиле Галины Волчек был установлен памятник, который вызвал общественный резонанс. Поклонники артистки и ее коллеги заявили, что скульптура не имеет внешнего сходства с режиссером и не отражает ее характер.

Актер Станислав Садальский назвал памятник «неудачным» и опубликовал его фотографию. Артист также рассказал о жалобах семьи Волчек на то, что никто из коллег не пришел на открытие скульптуры.

«Позвонила бывшая невестка Галины Борисовны Татьяна Цыплакова: „Как жаль, Стас, открыли памятник моей любимой свекрови — и никто об этом не знает: ни актеры, ни в театре, который она боготворила, никто не в курсе“», — рассказал Садальский.

Установленный на могиле Волчек монумент неприятно удивил актрису Яну Поплавскую. Она заявила, что обычная плита с фотографией артистки смотрелась бы куда лучше, чем скульптура, на которой режиссер изображена с родинками на лице и с сигаретой в руке.

«А это безобразие, совершенно бесталанное творение, ужас архитектуры и скульптуры. Давайте каждому курящему человеку на памятниках приделывать сигарету, а каждому хоть раз выпивавшему — бутылку. Давайте подчеркивать все морщинки и бородавки, косые глаза и огромные уши», — сказала Поплавская.

Как на критику памятника отреагировал скульптор

Автор первого памятника Галине Волчек Григорий Франгулян парировал упреки.

«Там концепция достаточно простая. Колонна „Современника“, сцена внизу. И молодая Волчек. Юная. Которую многие не знают. Но это было желание сына. Сделать ее молодой, перед ее будущей деятельностью», — отметил скульптор.

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

По словам Франгуляна, на создание памятника ушел год. Скульптор был доволен своей работой.

«Ее все помнят в пожилом возрасте. А в молодости она была такая. Это зафиксировано фотографией. По-моему, памятник прекрасен», — отметил он.

Автор памятника также обратил внимание, что при создании образа режиссера взял за основу фотографию, которая «стояла на могиле долгое время». Франгулян заверил, что этот снимок особенно нравится сыну Волчек Денису.

Читайте также:

Как выглядит могила погибшего солиста «Иванушек International» Игоря Сорина

Любовь, алкоголь и рок-н-ролл: как сложилась жизнь Евгения Осина

Открытие памятника Шатунову в Москве: как выглядит, почему не было артистов