На Кубани умер народный артист России Николай Кубарь

Фото: Министерство культуры Краснодарского края

Николай Кубарь

На Кубани на 76-м году жизни скончался народный артист России, балетмейстер-постановщик Николай Кубарь. О его смерти сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

Ушёл из жизни народный артист России, Герой труда Кубани Николай Васильевич Кубарь. Ему было 75 лет, — написал губернатор.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким артиста. Он также отметил, что в памяти всех, кто знал Кубаря, тот останется как отзывчивый и чуткий человек, грамотный и принципиальный руководитель.

Николай Кубарь родился в 1946 году в Ставропольском крае. На протяжении 16 лет он был художественным руководителем ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница». В это время коллектив получил широкую известность в России и за рубежом. С 1999 года Кубарь являлся профессором кафедры хореографии в Краснодарском госуниверситете культуры и искусств.

Ранее сообщалось, что в возрасте 75 лет умер советский и украинский актёр, сценарист и автор песен к мультфильму «Остров сокровищ» Аркадий Гарцман. Он также писал песни для Софии Ротару, Аллы Пугачевой, Максима Галкина, Верки Сердючки.