На Бродвее решили закрыть самый долгоидущий мюзикл в истории NYT: мюзикл «Призрак оперы» будет закрыт на Бродвее через 35 лет после премьеры

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На Бродвее решили закрыть свой самый долгоидущий мюзикл «Призрак оперы». Грустное событие произойдет в феврале 2023 года, сразу после 35-летия спектакля. Актерам и музыкантам уже объявили о данном решении. Об этом пишет газета The New York Times.

Премьера мюзикла состоялась в США в 1988 году, спектакль стал самой долгоидущей постановкой в истории Бродвея. В январе ему исполняется 35 лет, а 18 февраля пройдет заключительный показ шоу.

По информации издания, причиной закрытия стало сокращение зрительских сборов от постановки. Основной влияние здесь оказал постпандемийный кризис, когда зрительская аудитория Бродвея так и не восстановилась до прежних показателей, а выручка от продажи билетов перестала покрывать расходы на показы «Призрака».

Мировая премьера мюзикла композитора Эндрю Ллойда Уэббера состоялась в Лондоне в 1986 году. За эти годы шоу посмотрели более 145 млн человек в 183 городах мира. На Бродвее зрителями стали 19,8 млн человек, общие сборы составили $1,3 млрд.

В России премьера «Призрака оперы» прошла в 2014 году на сцене Московского дворца молодежи.

Ранее сообщалось, что экс-солисты культовой в 80-е группы «Секрет» Николай Фоменко и Максим Леонидов дали согласие на использование 22 хитов «Секрета» в новом мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой». Презентация мюзикла состоялась в Московском дворце молодежи. Спектакль задуман в жанре «джукбокс-мюзикл»: основан на популярных песнях. Самым известным примером является Mamma Mia!, которая состоит из композиций группы ABBA.

Режиссером выступил Михаил Миронов. Он известен по постановкам в МХТ им. А. П. Чехова, а также был режиссером «Вечернего Урганта» на Первом канале. Сценарий написал Сергей Калужанов — автор сценариев к таким популярным фильмам, как «Время первых» с Евгением Мироновым и «Пять невест» с Данилой Козловским и Елизаветой Боярской в главных ролях.