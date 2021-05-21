Мюзикл «Шахматы» назвали новой визитной карточкой Москвы

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Мюзикл «Шахматы» назвали новой достопримечательностью Москвы. За первый сезон шоу успело привлечь сотни тысяч зрителей, наравне с постановками «Норд-Ост» и «Призрак Оперы», передаёт портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз компании, занимающейся проектом. В организации отметили, что новоиспечённая «визитная карточка» столицы не уступает «спектаклям бродвейского калибра» и ради подобных спектаклей не нужно лететь в Лондон или Нью-Йорк.

Это вполне объяснимо: музыка легендарной группы ABBA с популярными мировыми мегахитами и полная драматизма история о верности и предательстве, славе и одиночестве, любви и холодном расчёте впечатляют монументальностью, масштабом и красотой, — говорится в сообщении.

«Шахматы» рассказывают о соперничестве российского и американского гроссмейстеров во время холодной войны между двумя сверхдержавами — Советским Союзом и США. Премьера оригинального шоу состоялась 14 мая 1986-го. Музыку написали бывшие участники шведской популярной группы ABBA Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон.

Ранее сообщалось, что потоковый сервис Amazon Prime Video опубликовал первые кадры из современной адаптации музыкального фильма «Золушка». Также стало известно, что кинолента выйдет на экраны ближайшей осенью. Изначально фильмом должна была заниматься компания Sony, однако Amazon перекупил «Золушку» и озвучил новые правила. Теперь мюзикл режиссёра Кэя Кэннона выйдет на стриминговом сервисе компании. При этом театральный прокат киноленты ограничат.