https://static.news.ru/photo/2aac9150-c19f-11e9-83aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юлия Иванко/mos.ru

Неделя стильной моды, мастер-классов от звёзд Instagram и выступлений звёзд рэпа и хип-хопа ждёт москвичей и гостей столицы на фестивале Street Style. Участие во всех мероприятиях будет бесплатным.

Посетителей ждут лекции об уличной моде, интерактивные занятия по дизайну одежды и тематические мастер-классы, а по вечерам — концерты популярных исполнителей, сообщает официальный сайт мэра Москвы .

Помимо этого, будет работать выставка, посвящённая экологичной моде, а также состязания и конкурсы — как между гостями фестиваля, так и среди молодых дизайнеров. Пройдут соревнования по армрестлингу, а среди начинающих музыкантов разыграют 1,5 млн рублей. Причём, присоединиться к этому конкурсу может каждый.

Фестиваль пройдёт на ВДНХ с 19 по 25 августа. Он проводится не впервые. Как писал News.ru, в 2018 году Street style был организован в сентября. Тогда в его рамках были представлены тренды, которые перекочевали с подиума в реальную жизнь.