«Мой принц»: вдова Дмитрия Хворостовского почтила память покойного мужа

Вдова российского оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс посвятила пост третьей годовщине со дня смерти супруга.
Женщина опубликовала в Instagram архивные семейные фото.
Три года... Покойся с миром, мой принц. Я буду любить тебя вечно, — написала она под снимками.
Поклонники певца поблагодарили Флоранс за память о муже и рассказали, что нередко слушают композиции в его исполнении.
Красавец мужчина был. И останется таким в нашей памяти. Люблю и помню! — написала одна из поклонниц.
Другая отметила, что Хворостовский навсегда останется в сердцах своих слушателей.
Как писал NEWS.ru, ранее Флоранс опубликовала фото подросшей 13-летней дочери Нины. Это младшая из дочерей артиста. Поклонники оперной пары сразу отметили, что Нина невероятно похожа на отца и выглядит старше своих лет.
В конце 2016 года из-за осложнений, вызванных болезнью, Хворостовский перестал выступать на оперной сцене, но концертную деятельность продолжал. 22 ноября 2018 года он скончался в Лондоне в возрасте 55 лет.