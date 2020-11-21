«Мой принц»: вдова Дмитрия Хворостовского почтила память покойного мужа

https://static.news.ru/photo/024f303e-2cb3-11eb-8410-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/flosha1

Вдова российского оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс посвятила пост третьей годовщине со дня смерти супруга.

Женщина опубликовала в Instagram архивные семейные фото.

Три года... Покойся с миром, мой принц. Я буду любить тебя вечно, — написала она под снимками.

Поклонники певца поблагодарили Флоранс за память о муже и рассказали, что нередко слушают композиции в его исполнении.

Красавец мужчина был. И останется таким в нашей памяти. Люблю и помню! — написала одна из поклонниц.

Другая отметила, что Хворостовский навсегда останется в сердцах своих слушателей.

Как писал NEWS.ru, ранее Флоранс опубликовала фото подросшей 13-летней дочери Нины. Это младшая из дочерей артиста. Поклонники оперной пары сразу отметили, что Нина невероятно похожа на отца и выглядит старше своих лет.

В конце 2016 года из-за осложнений, вызванных болезнью, Хворостовский перестал выступать на оперной сцене, но концертную деятельность продолжал. 22 ноября 2018 года он скончался в Лондоне в возрасте 55 лет.