Мишустин вручил госнаграды деятелям культуры

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Советский и российский актёр Станислав Садальский объяснил NEWS.ru, почему заслуженному артисту РФ Владимиру Конкину не дают звание народного артиста. Более того, коллега и друг известного актёра уверен: ему это звание и не нужно.

Существует порядок предоставления звания: надо пройти четыре организации. Первая организация — Союз кинематографистов. Потом — управление культуры Москвы. Потом — ФСБ по Москве. Потом — Министерство культуры. Уже потом президент...