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Мишустин вручил госнаграды деятелям культуры

15:36, 31 августа 2021
Мишустин вручил госнаграды деятелям культуры Михаил Мишустин, Вячеслав Добрынин Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил государственные награды знаменитым российским деятелям культуры. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

Мишустин наградил орденом Дружбы композитора Вячеслава Добрынина, актёра театра «Ленком» Андрея Соколова, а также художественного руководителя и по совместительству дирижёра Московского камерного оркестра «Музыка вива» Александра Рудина.

Екатерина Жемчужная, артистка цыганского театра «Ромэн», была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в то время как этой же наградой, но I степени, была удостоена актриса Мария Шукшина.

Заслуженного артиста России получили оперная певица Аида Гарифуллина, режиссёр-постановщик Егор Дружинин, актриса «Ленкома» Олеся Железняк и артист балета Большого театра Артём Овчаренко.

Почётное звание «Заслуженный деятель искусств РФ» присвоено ректору ГИТИСа Григорию Заславскому

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении создателей вакцины от коронавируса.

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