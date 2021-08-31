Мишустин вручил госнаграды деятелям культуры

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил государственные награды знаменитым российским деятелям культуры. Об этом говорится на сайте правительства РФ.
Мишустин
Екатерина Жемчужная, артистка цыганского театра «Ромэн», была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в то время как этой же наградой, но I степени, была удостоена актриса Мария Шукшина.
Заслуженного артиста России получили оперная певица Аида Гарифуллина, режиссёр-постановщик Егор Дружинин, актриса «Ленкома» Олеся Железняк и артист балета Большого театра Артём Овчаренко.
Почётное звание «Заслуженный деятель искусств РФ» присвоено ректору ГИТИСа Григорию Заславскому
Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении создателей вакцины от коронавируса.