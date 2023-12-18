Мишустин сообщил, когда пройдет первый конкурс «Интервидение» Мишустин: первое «Интервидение» пройдет уже в 2024 году

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Михаил Мишустин

Первый конкурс «Интервидение» планируется провести в 2024 году в России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В комментарии ТАСС он рассказал, что вместе с партнерами будут определены правила, образован оргкомитет и выбраны национальные жюри.

Вместе со странами-партнерами будут определены правила творческого состязания. Мы образуем постоянно действующий организационный комитет и выберем представителей национальных жюри. Уверен, что песенный конкурс станет ярким и неординарным музыкальным праздником, — сказал Мишустин.

Проект нового международного конкурса популярной песни ранее представили на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст уже тогда предложил провести первый конкурс в 2024 году.

Ранее президент Владимир Путин сообщал, что Россия выдвинула ряд инициатив по культуре, в том числе создание Академии киноискусств и конкурс «Интервидение». Он заявил, что рассчитывает на позитивный отклик коллег по СНГ.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой говорил, что в конкурсе должны оптимально участвовать семь артистов или коллективов. Помимо России, которая выступит организатором, к конкурсу проявили интерес Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Китай и Узбекистан.