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Министерство культуры России объявило о создании единого расписания онлайн-мероприятий для людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией коронавируса.

Список размещён на портале «Культура.РФ», сообщает «Интерфакс». Его будут формировать учреждения культуры со всей страны.

Афиша «Культура онлайн» станет первым единым каталогом, объединяющим расписание предстоящих онлайн-мероприятий, а также сообщения о других мультимедийных проектах, — говорится в сообщении.

Помимо этого, портал предлагает свои ресурсы для публикации онлайн-показов на платформе «Культурный стриминг» и их максимального распространения.

Как писал NEWS.ru, театральная премия и фестиваль «Золотая маска» покажет спектакли в режиме онлайн. Организаторы решили сменить привычный формат мероприятия из-за карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса.