Минкультуры разъяснило порядок рассадки родственников в кино

https://static.news.ru/photo/9f01b16c-d8e0-11ea-8b58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что зрители, пришедшие компанией не более пяти человек, могут размещаться в залах театра и кино без социальной дистанции между ними.

Те люди, которые пришли семьёй, безусловно, находятся вместе. Странно, если бы люди, которые пришли, например в Московскую филармонию, привели с собой ребёнка, соблюдали бы между собой социальную дистанцию, и придя в филармонию вместе, и уйдя, — объяснила министр.

По её словам, послабление этих мер будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Репертуарная политика концертных залов, филармоний, консерватории, театров и кинотеатров, а также продажа билетов на культурные мероприятия будут зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, в Москве театры, цирки и концертные залы обязаны проверять температуру посетителей на входе. Людей с визуальными признаками ОРВИ или температурой больше 37 градусов не будут пропускать внутрь.

Театры, кинотеатры, выставочные и концертные залы могут принимать посетителей в столице с 1 августа, если в них не более трёх тысяч посадочных мест, при условии заполнения зрительного зала не более чем на 50%. Соответствующее распоряжение дал мэр Москвы Сергей Собянин.

За прошедшие сутки в российских регионах коронавирус официально подтвердили у 5241 человека. Всего число заразившихся COVID-19 в РФ достигло 877 135 человек. За период пандемии от коронавируса вылечились 683 592 жителя России (+ 235 за сутки), скончались от инфекции 14 725 человек (+119 за сутки).