https://static.news.ru/photo/94ee1f3c-1985-11ea-bc0e-fa163e074e61_660.jpg Ольга Любимова Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Россия и Китай должны создавать совместные проекты в области кино, которые станут площадкой для взаимодействия молодых специалистов обеих стран. Об этом заявила глава департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольга Любимова.

Как подчеркнула Любимова, совместный опыт, когда молодые люди учатся вместе снимать кино и работают на одних площадках, станет частью образовательных программ, пишет ТАСС.

Настало время начать работать вместе. Не только смотреть и любоваться работами друг друга, радоваться, переживать и болеть друг за друга, но быть уже единой командой, — сказала Любимова на Форуме российско-китайского сотрудничества в сфере кинематографа в городе Санья.

По её словам, для этого есть все условия. Россия много делает для того, чтобы в дальнейшем молодые кинематографисты могли «создавать невероятные картины, которые потом станут гордостью для наших двух стран».

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому иностранные кинокомпании получат возможность компенсации средств (рибейтов), потраченных на съёмки фильмов на территории России. В рамках программы иностранные продюсеры получат за несколько лет около 2,3 млрд рублей, писал NEWS.ru.