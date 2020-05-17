Минкультуры попросило подготовить меры по открытию кинотеатров

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Подготовить рекомендации по возобновлению работы кинозалов попросило Роспотребнадзор российское Министерство культуры вместе с крупнейшими кинотеатральными сетями. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

При этом в сообщении подчёркивается, что открыть кинотеатры будет можно только после того, как будут сняты ограничительные меры, введённые из-за пандемии COVID-19.

Минкультуры РФ совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров. Однако стоит учитывать, что соответствующее решение о возобновлении их деятельности принимает руководство органов исполнительной власти российских субъектов, — цитирует письмо ТАСС.

По информации пресс-службы, ведомство также ведёт работу по возобновлению съёмок кинофильмов. Направлены письма в адрес руководителей регионов проинформировать о возможных сроках возобновления киносъёмочной деятельности на их территориях. Все меры поддержки киноиндустрии, отметили в Минкультуры, будут систематизированы в концепции развития отечественной кинематографии.

Как писал NEWS.ru, магазины, торгующие строительными и отделочными материалами и товарами для сада, смогут возобновить деятельность в Подмосковье не ранее 25 мая. Это следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьёва.