«Метрополитен-опера» заменил Анну Нетребко на украинскую певицу «Метрополитен-опера» заменил Нетребко на украинскую певицу из-за «нерешительного заявления»

Анна Нетребко / Фото Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Нью-йоркский театр «Метрополитен-опера» отдал партию принцессы Турандот, предназначавшуюся для российской оперной певицы Анны Нетребко, украинской исполнительнице Людмиле Монастырской. Об этом сообщили 30 апреля в театре, передаёт ТАСС.

Постановки оперы Джакомо Пуччини «Турандот» возобновились в «Метрополитен-опера» 30 апреля — впервые с середины ноября 2021 года. 7 мая намечена трансляция оперы в кинотеатрах по всему миру. Предположительно, её покажут и в России — в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и Рязани.

При этом изначально контракт на исполнение партии Турандот был заключен с Анной Нетребко. Однако в марте театр заявил о разрыве контракта. Администрация требовала, чтобы певица осудила спецоперацию России на Украине. Нетребко тянула с заявлением, а когда всё же выступила с комментарием, американская пресса отметила, что это «не было достаточно решительным».

Народный артист РФ Игорь Бутман заявил по этому поводу, что на Анну Нетребко, назвавшую недопустимыми действия России на Украине, оказывали «колоссальное давление со всех сторон». Джазмен призвал критиков певицы беречь артистку и простить ей слова о военной операции.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал заявление оперной певицы Анны Нетребко о спецоперации РФ на Украине. Он заявил, что её жажда обогащения и славы перевесила любовь к Родине. По мнению Володина, «иначе как предательством это не назовёшь».