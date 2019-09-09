https://static.news.ru/photo/e0c9fb02-d2d0-11e9-99ce-fa163e074e61_660.jpgВладимир МеньшовФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Режиссёр Владимир Меньшов считает, что Российский оскаровский комитет не нуждается в реформировании. Дискуссия о необходимости системы отбора фильмов длится уже несколько лет.
Ранее о проведении реформ неоднократно говорил член комитета, режиссёр Алексей Учитель. По его словам, многие потенциальные претенденты не участвуют в заседаниях, где отбирают фильмы на кинопремии. Он жаловался, что «от них приносят какие-то записки, всё проходит без обсуждения, превращается в формальность».
Кроме того, комитет неоднократно упрекали в закрытости, поскольку до последнего момента никто не знает, какие картины рассматривают эксперты.
Меньшов не согласился с критикой и заявил о прозрачности работы Российского оскаровского комитета, которым он руководит.
Мы не пускаем прессу непосредственно на заседания, но сразу после обсуждения докладываем общественности, какой фильм поедет от России, — цитирует Меньшова ТАСС.
В этом году выдвижение российского фильма на «Оскар» пройдёт в конце сентября, сообщил режиссёр.
Кандидатов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвигают сами страны. Затем американские киноакадемики из них отбирают номинантов.