https://static.news.ru/photo/e0c9fb02-d2d0-11e9-99ce-fa163e074e61_660.jpg Владимир Меньшов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Режиссёр Владимир Меньшов считает, что Российский оскаровский комитет не нуждается в реформировании. Дискуссия о необходимости системы отбора фильмов длится уже несколько лет.

Ранее о проведении реформ неоднократно говорил член комитета, режиссёр Алексей Учитель. По его словам, многие потенциальные претенденты не участвуют в заседаниях, где отбирают фильмы на кинопремии. Он жаловался, что «от них приносят какие-то записки, всё проходит без обсуждения, превращается в формальность».

Кроме того, комитет неоднократно упрекали в закрытости, поскольку до последнего момента никто не знает, какие картины рассматривают эксперты.

Меньшов не согласился с критикой и заявил о прозрачности работы Российского оскаровского комитета, которым он руководит.

Мы не пускаем прессу непосредственно на заседания, но сразу после обсуждения докладываем общественности, какой фильм поедет от России, — цитирует Меньшова ТАСС .

В этом году выдвижение российского фильма на «Оскар» пройдёт в конце сентября, сообщил режиссёр.

Кандидатов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвигают сами страны. Затем американские киноакадемики из них отбирают номинантов.

Как ранее писал News.ru, картина российского режиссёра Дарьи Биневской «Меня зовут Петя» признана лучшим художественным фильмом на международном фестивале «Интеграция. Ты и я» в Польше.