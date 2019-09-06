https://static.news.ru/photo/53e3a81e-d186-11e9-b0ee-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Меня зовут Петя» Фото: festagent.com

Картина российского режиссёра Дарьи Биневской «Меня зовут Петя» признана лучшим художественным фильмом на международном фестивале «Интеграция. Ты и я» в Польше.

Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия. Жюри подчеркнуло в работе Биневской «умение показать широкий спектр эмоций в коротком и компактном виде». Экспертам также понравилась «изящная история славянской чувствительности, заложенная в системной нелепости Востока».

Главная тема кинофестиваля «Интеграция. Ты и я», который в 16-й раз прошёл в городе Кошалин, — объединение искусства с темой инвалидности. Режиссёр фильма рассказала, что команда вела долгие поиски подходящего исполнителя главной роли, которые увенчались успехом.

Его тоже, как и прототипа, реального мальчика, звали Петя, и он тоже жил в прекрасной приёмной семье. Это было чудо, — передаёт её слова ТАСС .

Ранее News.ru писал о том, что работа российского режиссёра Кантемира Балагова выйдет в американский прокат 29 января 2020 года. Об этом сообщил представитель пресс-службы компании «Нон-Стоп».