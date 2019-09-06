https://static.news.ru/photo/21510f3e-d08e-11e9-bb5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Создатели картины рассказали, что работа российского режиссёра Кантемира Балагова выйдет в американский прокат 29 января 2020 года. Об этом сообщил представитель пресс-службы компании «Нон-Стоп».

Премьера состоится во время нью-йоркского Кинофорума. А уже весной фильм выйдет на VOD и Blu-Ray, передаёт ТАСС .

При этом собеседник агентства отметил, что американская премьера «Дылды» состоялась в рамках кинофестиваля в Теллурайде.

Северо-американская премьера состоится в рамках международного кинофестиваля в Торонто [Toronto International Film Festival, TIFF], — отметили в пресс-службе.

Сразу после этого фильм Балагова будет показан на кинофестивалях в Лондоне и Сан-Себастьяне.

Действие фильма «Дылда» происходит в 1945 году в Ленинграде. Картина повествует о двух фронтовых подругах, пытающихся заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду городе. Картина получила приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля.

Это второй полнометражный фильм Кантемира Балагова. Первой его работой стала нашумевшая «Теснота».

Как ранее писал News.ru, в конце июня Роскомнадзор потребовал от 113 сайтов удалить фильм «Дылда».