Мемориальная табличка Грачевскому появится в Москве

Мосгордума обязательно поддержит предложение об установлении памятной таблички Борису Грачевскому, если оно поступит. Такое мнение высказал друг режиссёра поэт-песенник Симон Осиашвили.
Возможность установки памятной таблички создателю и худруку «Ералаша» поддержал глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Конечно, я думаю, появится памятная табличка, вне всякого сомнения, —
сообщилдепутат ТАСС.
По словам Герасимова, Грачевский был «потрясающим человеком». Он многое сделал в своей профессии на киностудии Горького.
Борис Грачевский умер вечером 14 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Его госпитализировали 27 декабря, за две недели дважды вводили в искусственную кому.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Жена Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская опубликовала в Instagram прощальное фото режиссёра. На фото Борис Грачевский запечатлён в кабине на канатной дороге.