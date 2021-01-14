Мемориальная табличка Грачевскому появится в Москве

https://static.news.ru/photo/56d96c64-56ca-11eb-afe8-fa163e074e61_660.jpg Борис Грачевский Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Мосгордума обязательно поддержит предложение об установлении памятной таблички Борису Грачевскому, если оно поступит. Такое мнение высказал друг режиссёра поэт-песенник Симон Осиашвили.

Возможность установки памятной таблички создателю и худруку «Ералаша» поддержал глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Конечно, я думаю, появится памятная табличка, вне всякого сомнения, — сообщил депутат ТАСС.

По словам Герасимова, Грачевский был «потрясающим человеком». Он многое сделал в своей профессии на киностудии Горького.

Борис Грачевский умер вечером 14 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Его госпитализировали 27 декабря, за две недели дважды вводили в искусственную кому.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Жена Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская опубликовала в Instagram прощальное фото режиссёра. На фото Борис Грачевский запечатлён в кабине на канатной дороге.