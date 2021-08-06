Меган Маркл нечаянно «засветила» лицо новорождённой дочери

Супруга принца Гарри — Меган Маркл — 4 августа отметила 40-летие. В день рождения на официальном сайте благотворительного фонда Сассекских Archewell появилась видеозапись её беседы с актрисой Мелиссой Маккарти. Герцогиня вышла на связь из своего дома в Монтесито (Калифорния, США) и случайно «засветила» лицо новорождённой дочери Лилибет.

Снимок с наследницей промелькнул в кадре буквально на считаные доли секунды — рамка с фото видна на рабочем столе Маркл. На фотокарточке младенца держит на руках принц Гарри.

Темой беседы герцогини Сассекской и артистки стали женщины, находящиеся в трудной ситуации после пандемии COVID-19. Маркл вызвалась помочь представительницам прекрасного пола, ищущим работу.

Я считаю, что наставничество — это один из способов помочь женщинам вернуть уверенность в себе и восстановить их финансовую самостоятельность. В свой день рождения я попросила 40 друзей — активистов, спортсменов, художников и мировых лидеров — создать их личные «40 минут наставничества» для поддержки женщин, — подчеркнула супруга принца Гарри.

Меган, урождённая Рэйчел, с детства жила в США, работала актрисой и моделью, а потом неожиданно для всех исполнила мечту любой девочки — вышла замуж за принца. Её корни подарили ей красивую внешность и множество сложностей. Сначала девушка испытывала трудности с получением ролей из-за этнической принадлежности, а позже сталкивалась с расизмом в королевской семье.

Сейчас она, Гарри и их двое детей живут в США. Меган планирует заняться выпуском многосерийного мультфильма о приключениях 12-летней девочки, вдохновившейся примером «влиятельных» женщин из истории. Помимо этого, супруги продолжают уделять время благотворительности, а также участвуют в проектах, посвящённых психическому здоровью и другим остросоциальным вопросам.