Медработница рассказала о последних днях Джигарханяна в клинике

https://static.news.ru/photo/3cee96b6-4b1d-11eb-836c-fa163e074e61_660.jpg Армен Джигарханян Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Медработница клиники, где умер Армен Джигарханян, рассказала о состоянии актёра перед смертью. По её словам, артист поступил к ним в запущенном состоянии и за ним, вероятно, никто не ухаживал.

Медсестра пожелала остаться неизвестной, выдавая подробности последних дней жизни народного любимца.

Он поступил к нам в очень запущенном состоянии: небритым, немытым, нестриженным. Мы корки запекшиеся на теле у него никак не могли размочить, — поведала медработник в беседе с KP.RU.

По словам собеседницы издания, актёр не понимал, где он находится, сколько сейчас времени, и не понимал, что врачи хотят помочь ему. Медсестра уверяет, что последние полгода Джигарханян провёл в «страшных муках», так как пролежни у него были «на спине и даже на пятках».

Мы вызывали хирургов, они ему вырезали, но это было бесполезно, потому что пролежни при сахарном диабете — страшная вещь, они не заживают. Футболку на нём приходилось срезать ножницами, — рассказала собеседница издания.

По мнению медработницы, до февраля 2020 года, видимо, состояние артиста ещё было неплохим, так как при нём была сиделка. Но она до начала пандемии уехала на Украину, а потом границы закрыли и до начала ноября сиделка не могла вернуться к своему пациенту.

Именно от сиделки медсестра узнала, что замену ей все полгода никто не искал и артист «голодал и мучился без ухода».

Она его не узнала и сказала мне, что, пока она отсутствовала, дома еду Армену Борисовичу никто не готовил. И не ел он даже готовое детское питание, которое она ему оставила. При поступлении его взвесили. Он весил 67 килограммов, — вспоминает работник клиники.

После госпитализации Джигарханяна навещала именно сиделка. а не близкие люди, она проводила при нём по нескольку часов, но было уже поздно. Диабет — заболевание, которое требует постоянного внимания, контроля, регулярных уколов и ухода. Но для Джигарханяна, считает медсестра, вряд ли это делалось, а сам он не мог следить за течением болезни.

В какой-то момент у актёра отказали почки и его привезли в клинику, по сути, «умирать». Привези родные Джигарханяна раньше, уверена медработник, он бы «ещё пожил».

Ранее NEWS.ru сообщал, что шоумен Евгений Петросян объяснил свои резкие высказывания о последних днях жизни народного артиста СССР Армена Джигарханяна. По его словам, он поддался своей эмоциональности во время интервью, в ходе которого и прозвучало заявление, что артист «сгнил, лёжа в постели» в адских болях и муках.