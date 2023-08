Медитация и анорексия: как живут актеры сериала «Постучись в мою дверь»

Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» стал хитом, он был показан почти в 85 странах. Картина начала выходить в 2020 году, однако популярна до сих пор. В чем секрет успеха проекта и как живут его главные актеры сейчас?

Как сейчас живут звезды сериала «Постучись в мою дверь»

Главные роли в сериале исполнили Ханде Эрчел (Эда) и Керем Бюрсин (Серкан). На момент выхода картины актеры не были популярны. Эрчел ради карьеры бросила университет, а прежде чем получить роль, столкнулась с отказами на других кастингах. Бюрсин тоже не был востребован и не мог утвердиться на роли, на которые хотел. В жизни актер предпочитает уединенный образ жизни: он нечасто публикует посты в соцсетях, не любит общаться с журналистами и посещать светские мероприятия. Знаменитость рассказывал, что шумным вечеринкам предпочитает уединение дома с книгой. Он любит готовить и ежедневно медитирует.

Экранный роман Эрчел и Бюрсина перерос в реальный: в апреле 2021 года актеры подтвердили, что их связывают романтические отношения. Тогда влюбленные активно публиковали совместные фотографии в соцсетях, а после финала сериала вдвоем улетели в Америку. Однако в марте 2022 года стало известно о расставании пары. Причины разрыва неизвестны, но, по словам инсайдеров, Эрчел сильно ревновала возлюбленного. Поклонники в соцсетях и вовсе предполагали, что это был пиар-роман, с помощью которого артисты подогревали интерес публики к проекту.

После выхода «Постучись в мою дверь» карьера Бюрсина стала активно развиваться: он снимается в рекламах и новых проектах. По информации СМИ, актер по сей день не встретил вторую половинку. Харчел подозревали в анорексии, но она никак не реагировала на вопросы о своем здоровье. По слухам, звезда встречается с турецким миллиардером Хаканом Сабаджи.

Интересные факты о сериале

«Постучись в мою дверь» транслируют в 85 странах мира, в числе которых Италия, Израиль, США и Чили, а финал проекта установил своеобразный рекорд: тег финальной серии #sonkezsençalkapımı (#ПоследнийРазПостучисьВМоюДверь) набрал 8,5 млн твитов. В Италии в 2022 году вышла в продажу основанная на сериале книга Love Is In The Air. Высший совет по вопросам радио и телевидения Турции оштрафовал одну из серий, признав ее неприемлемой для семейного просмотра и пропагандирующей распущенность. Речь идет о сцене, в которой главные герои вместе принимают ванну. Несмотря на то что оба исполнителя главных ролей с детства увлекались актерским мастерством и участвовали в школьных постановках, они не получили высшего образования в этой сфере. Бюрсин учился на факультете маркетинга в бостонском колледже Эмерсон, а Эрчел после школы поступила на факультет традиционного турецкого искусства в Стамбуле.

Какой будет адаптация сериала в России

В основу российской адаптации «Постучись в мою дверь» ляжет история о притворстве. Бизнесмен и молодая девушка вынуждены притворяться обрученной парой. Продюсер проекта Данила Шарапов рассказывал, что отечественная версия будет отличаться от оригинала. Главные роли в российском ремейке исполнят Никита Волков и Лиана Гриба. Первый известен благодаря сериалам «Трудные подростки» и «Цыпленок жареный». Гриба появлялась в проектах «Монастырь» и «Триггер». Маму главного героя сыграет Екатерина Волкова. Также в проекте примет участие певец Влад Соколовский. Он исполнит роль Энгина — лучшего друга и партнера по архитектурному бюро главного героя. В российской версии героя Соколовского будут звать Олег. Режиссером адаптации стал Всеволод Аравин («След», «Чужая стая», «Динозавр»). Съемки начались 17 мая, часть из них проходила в Москве. Сериал планируется показать в эфире канала ТНТ, а также на видеосервисах Premier и Okko. Дата релиза пока неизвестна.

