https://static.news.ru/photo/f26e672e-1927-11ea-92e4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Культурный фестиваль «Русские сезоны» охватил 90 городов Германии, к этому моменту в его рамках прошло 437 мероприятий. Такую информацию озвучил глава Минкульта РФ Владимир Мединский перед церемонией закрытия проекта в Гамбурге.

По словам министра, в рамках проекта проходили концерты, спектакли, выставки, кинопоказы, лекции и другие события, которые посетили «несколько миллионов человек», передаёт ТАСС.

Несколько миллионов человек смогли лучше познакомиться с русской культурой, — подчеркнул Мединский.

По его словам, в «Русских сезонах» приняли участие не только известные, но и «малоизвестные и мало гастролирующие в Европе коллективы» из разных уголков РФ.

В Гамбурге 7 декабря в рамках закрытия «Русских сезонов» выступит камерный ансамбль «Солисты Москвы» Юрия Башмета.

Как писал News.ru, в ноябре замминистра культуры РФ Павел Степанов сообщал, что фестиваль «Русские сезоны», который в 2020 году пройдёт во Франции, Бельгии и Люксембурге, будет посвящён 75-летию Победы.