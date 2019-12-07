Культурный фестиваль «Русские сезоны» охватил 90 городов Германии, к этому моменту в его рамках прошло 437 мероприятий. Такую информацию озвучил глава Минкульта РФ Владимир Мединский перед церемонией закрытия проекта в Гамбурге.
По словам министра, в рамках проекта проходили концерты, спектакли, выставки, кинопоказы, лекции и другие события, которые посетили «несколько миллионов человек»,
Несколько миллионов человек смогли лучше познакомиться с русской культурой, — подчеркнул Мединский.
По его словам, в «Русских сезонах» приняли участие не только известные, но и «малоизвестные и мало гастролирующие в Европе коллективы» из разных уголков РФ.
В Гамбурге 7 декабря в рамках закрытия «Русских сезонов» выступит камерный ансамбль «Солисты Москвы» Юрия Башмета.
Как писал News.ru, в ноябре замминистра культуры РФ Павел Степанов сообщал, что фестиваль «Русские сезоны», который в 2020 году пройдёт во Франции, Бельгии и Люксембурге, будет посвящён 75-летию Победы.
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