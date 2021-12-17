Матвиенко: российские музыкальные инструменты нужно поставить во все школы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова обеспечить полное оснащение детских садов, музыкальных и общеобразовательных школ отечественными музыкальными инструментами. По её словам, в российские детсады и профильные учебные заведения поставлены 9,5 тысячи инструментов российского производства.

Как заявила спикер Совфеда на заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, Минкульт совместно с Минпромторгом оснастил почти 50% детских школ искусств и все училища в сфере культуры отечественными музыкальными инструментами. Так, в учебные заведения поставили четыре тысячи пианино, более трёх тысяч духовых инструментов и почти 2,5 тысячи ударных инструментов.

Давайте продолжим активно поддерживать эту отрасль, создавать условия, чтобы вся линейка музыкальных инструментов могла выпускаться. Мы школы, детские сады, музыкальные школы должны полностью насытить, у нас есть потенциал и для экспорта этой продукции, — сказала Матвиенко.

Ранее пианист Даниил Крамер заявил, что музыкальное образование детей нельзя превращать в дополнительное, делая платным. Он назвал это «целенаправленной диверсией», целью которой является примитивизация общества. По словам Крамера, дети, учившиеся в музыкальной школе, имеют другую социологию.