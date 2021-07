Рыгают и ругают чиновников: почему взрослые фанатеют от «Рика и Морти»

Премьера пятого сезона американского анимационного телесериала «Рик и Морти» состоялась 20 июня на телеканале Cartoon Network. Для просмотра уже доступны первые серии, наполненные привычным для преданных фанатов злым сай-фай юмором и сарказмом.

Об истории появления проекта и одном из самых обаятельных антигероев — в материале NEWS.ru.

Новый сезон — старые проблемы

Созданный сценаристом Дэном Хармоном и аниматором Джастином Ройландом сериал рассказывает о Рике Санчезе — сумасшедшем изобретателе, космическом террористе, а также самом умном существе во вселенной мультсериала — и его неуверенном в себе внуке Морти. Странный, но органичный дуэт перемещается во времени и пространстве, посещает другие планеты, сражается с монстрами и даже умудряется несколько раз умереть.

Новый сезон сохраняет привычную рисовку, отсутствие ярких эмоций у персонажей и постоянный драйв в повествовании — сценаристы не дают зрителю расслабляться благодаря изобретательному и сюрреалистичному обыгрыванию бытовых и общемировых вопросов. Рик вновь втягивает семейство в проблемы буквально вселенского масштаба и ставит их жизни под угрозу. На этом фоне зрителей ждёт появление новых злодеев, однако постараемся обойтись без спойлеров.

Чёрная сатира

«Рик и Морти» являет собой злую чёрную сатиру на знакомые всем научно-фантастические сериалы, мелодрамы, подростковые проблемы, отношения отцов и детей, религию, злоупотребление чиновниками властью. В первой серии первого сезона Рик убеждает внука, что преследовавшие их существа — роботы. Морти стреляет в одного из них, выясняя, что это живое существо. Мальчик осуждает поведение деда, но тот в ответ заявляет, что «это было образное выражение, Морти. Они бюрократы. Я их не уважаю».

Проект делает отсылки как к массовой культуре, так и к самому себе. Создатели сериала не боятся высмеивать личные проблемы маленького человека и глобальные политические темы. Серии зачастую отражают происходящее в мировой новостной повестке или исторические события. В третьем сезоне Рик получает задание от президента — убить некое существо в «туннелях Кеннеди». Выполнив задание, он узнает, что президент за ним следит. Санчез убивает подчинённых главы государства, чтобы добраться до него самого. В дальнейшем Рик будет часто выказывать своё неуважение по отношению лично к президенту и власти в целом.

В этом потоке юмора и грязных ругательств зрители наблюдают за семьей Санчеза с их самыми банальными, но жизненными драмами — взрослением, разводами, изменами, одиночеством. Мир «Рика и Морти» лишь поверхностно груб и холоден, внутри он отражает глубокие чувства главных героев, в том числе боль, тоску и старые обиды.

Послушай, Морти, я не хочу тебя расстраивать, но то, что люди называют любовью — это просто химическая реакция, принуждающая животных размножаться. Поначалу это сильное чувство, Морти, но потом оно медленно слабеет, оставляя тебя в неудавшемся браке без копейки в кармане. Так было у меня, так будет у твоих родителей. Разорви порочный круг, Морти, будь выше этого, займись наукой, — сказал Рик своему внуку в одном из эпизодов.

Сценаристы Хармон и Ройланд познакомились ещё в начале 2000-х на Фестивале короткометражных фильмов Channel 101. После этого они создали The Real Animated Adventures of Doc and Mharti — пародию на серию фильмов «Назад в будущее» о гениальном ученом Доке Брауне, его друге Марти МакФлае и их путешествиях во времени. Ройланд позже признался, что таким способом хотел «затроллить» большую студию («Назад в будущее» — картина производства Universal). Идею продолжения приключений Брауна и МакФлая создатели объединили с «Симпсонами», и в результате такого союза и родилась первая серия «Рика и Морти».

«Надвигается нечто риканутое»

Девятая серия первого сезона сериала называется «Надвигается нечто риканутое». Это одна из цитат, которые фанаты растащили на мемы и даже используют в обычной жизни. В озвучке «Рика и Морти» от блогера Сыендука есть множество любимых словечек Санчеза — безумный учёный знает разные языки, в том числе межгалактический.

Припаркуйся на месте для инвалидов, Морти. Здесь все, у кого меньше восьми конечностей, считаются инвалидами, — сказал Рик Морти во втором эпизоде второго сезона во время очередного путешествия за пределы Земли.

Одна из излюбленных фраз Рика — выкрик «Вабба-лабба-даб-даб». Поначалу казалось, что это лишь задорное сочетание звуков, не имеющее объяснения. Позже стало известно, что в переводе с инопланетного языка фраза означает «Я в ужасных страданиях. Пожалуйста, помогите мне». Эта мольба о помощи показывает, что Санчез боится неких призраков прошлого, от которых сбежал в дом своей дочери Бэт.

Отдельное место в повествовании занимает Морти Смит, жизнь которого Рик часто ставит ниже собственных интересов. Скромный школьник не раз спасал жизнь деда, прикрывал его перед матерью, помогал совершать межгалактические преступления, но всё равно оставался для Рика на втором месте. И всё-таки эта пара создаёт на экране неповторимую химию, органично дополняя недостатки друг друга. Если Рик — ум, то Морти — совесть и невинность. При этом время от времени их роли меняются.

Любимый антигерой

Образ циничного скептика Рика Санчеза с первых серий может вызвать даже отвращение — безумный гений любит выпить, имеет пристрастие к космическим наркотикам, обладает привычкой постоянно отрыгивать и, кажется, никого не любит. Санчеза со всей его инопланетной гениальностью сложно назвать примером для подражания, ведь он редко вспоминает о совести и ставит под угрозу жизни близких. Именно поэтому «Рик и Морти» — мультсериал не для детей, которые вряд ли смогут распознать злую иронию и не следовать примеру Санчеза.

Послушайте, я не самый хороший человек во вселенной. Потому что я умный. А хорошими становятся только глупые люди, чтобы подстраховаться, — объясняет Санчез.

Тем не менее Рик — любимец миллионов. Собравшаяся за годы широкая фан-база восхищается космическим террористом, который берёт аудиторию харизмой и обаянием. Санчез колко шутит, всегда знает, что делать, и при любой опасности приходит на помощь своим родным (даже если эта опасность появилась при его непосредственном участии).

Рик Санчез — не единственный мульт-герой, заслуживший безусловную любовь зрителей. К аналогичным сериалам можно отнести «Гриффинов», «Симпсонов», «Южный парк». Все эти проектыобъединены одной идеей: мультсериалы могут создаваться и для взрослых, в шуточной форме отражая грустную действительность, о которой детям ещё слишком рано знать.