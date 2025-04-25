Машков высказался о способности ИИ заменить артиста в театре Машков заявил, что ИИ не способен общаться со зрителем в театре как артист

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Машков

Театр остается уникальным пространством, где искусственный интеллект не сможет заменить живое взаимодействие между актером и зрителем, заявил в интервью «России 24» председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. Он отметил, что в ближайшем будущем замены точно не произойдет.

Если говорить о театре, у меня абсолютно беспокойства нет, потому что театр — это единственное место, где чудо еще сохранилось без искусственного интеллекта. Непосредственное общение артиста, живого, и живого зрителя, здесь и сейчас, не сможет заменить ни один самый образованный искусственный интеллект все-таки, — сказал Машков.

По его словам, эмоционально-чувственный интеллект всегда будет преобладать в театре. Современные технологии, безусловно, помогают создавать удивительные сценические решения, но они лишь дополняют, а не заменяют игру живого артиста, констатировал Машков.

Ранее Машков поделился мыслями о судьбе Михаила Ефремова после освобождения актера из колонии, выразив надежду, что его коллега сможет восстановиться и сделать правильные выводы из произошедшего. При этом актер признался, что давно не общался с Ефремовым и не может объективно оценить его нынешнее состояние.