«Маша и Медведь» расскажут россиянам о коронавирусе и самоизоляции

https://static.news.ru/photo/8f6257f4-7beb-11ea-9163-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Студия Animaccord, являющаяся создателем мультипликационного сериала «Маша и Медведь», подготовила несколько роликов с главными героями о важности соблюдения самоизоляции и правилах гигиены в условиях распространения коронавируса.

Первый выпуск под названием «Чем заняться дома?» выйдет 11 апреля на официальном YouTube-канале мультфильма.

А в рамках акции All in the Family зрителей ждёт специальный эпизод «Оставайтесь дома», который будет состоять из фрагментов предыдущих серий и расскажет, как в условиях пандемии можно весело и с пользой провести время с родными и близкими. Эпизод переведён на 10 языков, а крупные телеканалы разных стран мира заявили о намерении его показать, передаёт ТАСС.

Ранее молодой режиссёр из Екатеринбурга Александр Вахранев создал мультик из конструктора LEGO, рассказывающий понятным языком о коронавирусе и его профилактике. Студент-первокурсник СПбГУП создал мультфильм за три дня. По его словам, помогло вдохновение. По сюжету жители города убегают от чихнувшего на остановке, его сразу же забирает скорая. Другой паникёр прибегает в магазин и требует семь тонн гречки и туалетной бумаги. Одновременно с этим короткометражка рассказывает, как избежать заражения.