«Маша и Медведь» расскажут россиянам о коронавирусе и самоизоляции

Студия Animaccord, являющаяся создателем мультипликационного сериала «Маша и Медведь», подготовила несколько роликов с главными героями о важности соблюдения самоизоляции и правилах гигиены в условиях распространения коронавируса.
Первый выпуск под названием «Чем заняться дома?»
А в рамках акции All in the Family зрителей ждёт специальный эпизод «Оставайтесь дома», который будет состоять из фрагментов предыдущих серий и расскажет, как в условиях пандемии можно весело и с пользой провести время с родными и близкими. Эпизод переведён на 10 языков, а крупные телеканалы разных стран мира заявили о намерении его показать,
Ранее молодой режиссёр из Екатеринбурга Александр Вахранев создал мультик из конструктора LEGO, рассказывающий понятным языком о коронавирусе и его профилактике. Студент-первокурсник СПбГУП создал мультфильм за три дня. По его словам, помогло вдохновение. По сюжету жители города убегают от чихнувшего на остановке, его сразу же забирает скорая. Другой паникёр прибегает в магазин и требует семь тонн гречки и туалетной бумаги. Одновременно с этим короткометражка рассказывает, как избежать заражения.
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