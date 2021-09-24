Marvel попытается получить права на «Мстителей» через суд

Marvel подала иски к наследникам создателей комиксов о персонажах франшизы «Мстители». Компания намеревается стать её полноценным правообладателем. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В компании утверждают, что персонажи были созданы во время работы по договору найма, поэтому создатели, как и их наследники, не могут иметь авторских прав.

Это не первый случай, когда авторские права на персонажей комиксов пытаются оспорить. В августе иск подали наследники писателя и художника Стива Дитко, который создал Человека-паука. Если прошение удовлетворят, Marvel придётся отказаться от прав на персонажа.

Сейчас же Marvel собирается судиться с братом Стэна Ли Ларри Либером, одним из создателей Железного человека, Тора, Локи, Человека-муравья, а также с родственниками художников Джина Колана, Дона Хека, Дона Рико, которые участвовали в создании таких героев, как Сорвиголова, Сокол, Чёрная Вдова.

По сообщению издания, компания надеется сохранить хотя бы часть прав как совладелец.

Ранее голливудский актёр Крис Хемсворт опубликовал фото со съёмок четвёртой части «Тора». По его словам, работа над «чертовски сумасшедшей» картиной завершена.