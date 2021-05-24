Marvel показала первый трейлер «Вечных» с Анджелиной Джоли

https://static.news.ru/photo/a2b79ec2-bc9a-11eb-b488-96000091f725_660.jpg Фото: MarvelStudios/twitter.com

Студия Marvel показала тизер-трейлер фильма «Вечные» — новую работу режиссёра Хлои Чжао, известного по фильму «Земля Ковечников» с Ричардом Мэдденом и Анджелиной Джоли в главных ролях. Трейлер студия опубликовала в своём Twitter.

"Throughout the years we have never interfered, until now."



Watch the brand-new teaser trailer for Marvel Studios' #Eternals and experience it in theaters this November. pic.twitter.com/ey0ZMWRzF9 — Marvel Studios (@MarvelStudios) May 24, 2021

Это антиутопия, в центре которой — генетически улучшенные суперлюди, тайно живущие на Земле. По сюжету, они появились на свет миллионы лет назад и с того момента скрываются от человеческой цивилизации. Кроме того, они тайно защищают мир от другой расы суперлюдей — Девиантов. Герои обладают разными сверхспособностями, в том числе суперсилой и умением летать.

Известно, что премьера фильма намечена на 4 ноября. Роли в «Вечных», кроме Джоли и Мэддена, достались Сальме Хайек, Джемме Чан, Киту Харингтону и другим.

В этом году Хлоя Чжао удачно отметилась на премии «Оскар». Её картина «Земля кочевников» праздновала победу в трёх номинациях — «Лучший фильм», «Лучшая актриса» (Фрэнсис Макдорманд) и «Лучший режиссёр». Причём Чжао оказалась второй в истории женщиной, получившей режиссёрскую статуэтку, первой в 2010 году была Кэтрин Бигелоу со своим «Повелителем бури».

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли не хотела браться за одну из ролей, принёсшую ей колоссальный успех. Речь о главной роли в фильме Саймона Уэста «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».