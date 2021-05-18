Анджелина Джоли не хотела браться за роль Лары Крофт

https://static.news.ru/photo/c66284c6-b7d7-11eb-acd5-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», Анджелина Джоли Фото: kinopoisk.ru

Американская актриса Анджелина Джоли не хотела браться за одну из ролей, принёсшую ей колоссальный успех. Речь о главной роли в фильме Саймона Уэста «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Издание Collider рассказало, почему Джоли сомневалась.

Роль требовала от актрисы хорошей физической подготовки. Фильм переполнен трюками, а постоянно заменять главную звезду на каскадёров было невозможно. Именно поэтому Джоли не сразу согласилась взяться за столь сложную работу: актрису ждали изнуряющие тренировки.

Я действительно сначала не хотела этого делать и даже уже дала свой отрицательный ответ. Тогда они сказали, что я смогу путешествовать по миру и тренироваться с британскими военными. У меня было три месяца, чтобы увидеть, на что я способна. И я призываю поступать так каждого, — поделилась Джоли.

Актриса рекомендует всем «дать себе несколько месяцев и, дойдя до предела, посмотреть, на что вы способны». По словам Джоли, можно обнаружить много нового: «сумасшедшие, странные вещи», которые могут понравиться и стать полезными для жизни.

Также звезда отметила, что со временем значимость и качество спецэффектов возрастает, поэтому зрители намного больше ценят, когда актёр работает самостоятельно. По её словам, аудитория видит разницу между виртуальным миром и реальностью.

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