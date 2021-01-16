Малышева: Грачевский всю жизнь дарил зрителям детство

https://static.news.ru/photo/514bcaca-58b0-11eb-a69e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский всю свою жизнь дарил зрителям детство. Об этом сказала телеведущая Елена Малышева на церемонии прощания с режиссёром в Доме кино.

По её словам, Грачевский в своём «Ералаше» дарил детство, в котором не было «укурившихся подростков, не было наркотиков», а была прекрасная школа, добрые учителя и любящие своих детей родители и дети, которые учились в школе и шалили.

Я мечтаю только о том, чтобы это детство осталось, — сказала Малышева.

Ранее в Москве началось прощание с Борисом Грачевским. Церемония проходит в Доме кино. Гроб с телом покойного установили на сцене в окружении букетов цветов и венков. Проститься с Грачевским пришли десятки людей, среди них как поклонники его творчества, так и друзья и коллеги. Среди пришедших также были певец Бедрос Киркоров, актёр Александр Пашутин, шоумены Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов.

По словам Бедроса Киркорова, Грачевский был «человеком-солнцем». Он никогда не видел его грустным.

Он был изобретателем: как Туполев изобрёл свой самолёт, так он изобрел «Ералаш», который ждали и взрослые, и дети, — сказал Киркоров.

В свою очередь актёр Александр Пашутин рассказал, что сейчас трудно найти артиста, который не снимался бы у Грачевского. Сам он принимал участие в съёмках трёх выпусков. Харламов и Батрутдинов также снимались в «Ералаше».

Батрутдинов рассказал, что однажды получил от Грачевского один из самых ценных советов: «Не слушай никого!» По его словам, с уходом Грачевского ушла и часть детства.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Однако Елена Малышева отметила, что он умер не столько от COVID-19, сколько от серьёзных хронических заболеваний. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов, писал NEWS.ru.