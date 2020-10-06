Любимова заявила о готовности учреждений культуры к онлайн-продаже билетов

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Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова заявила, что культурные учреждения страны готовы к переходу на дистанционную продажу билетов. По словам министра, такая мера удобна и для самих учреждений, и для посетителей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что продажа билетов в культурные учреждения столицы в ближайшее время будет проводиться только в онлайн-режиме. Любимова, комментируя инициативу мэра, отметила, что конкретные меры зависят от эпидимологической обстановки в том или ином регионе, но дистанционную реализацию билетов можно внедрить во всей стране, так как все заинтересованные стороны «абсолютно к этому готовы», передаёт «Интерфакс».

К этому готовы и наши посетители, потому что, как вы помните, мы очень потихонечку возвращались в музеи и театры, и привычка пользоваться Интернетом, пользоваться нашими сайтами, бронирования билетов — это как раз вопрос экономии и времени и планирования, — добавила министр культуры.

Минкультуры намерено пересмотреть уже устаревшие подходы к формированию государственного задания для театров. Об этом заявила статс-секретарь, замглавы ведомства Алла Манилова, писал NEWS.ru. Также министерство будет финансировать до 60% обязательных расходов театров для того, чтобы сохранить их экономическую устойчивость.