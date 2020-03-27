Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американский режиссёр и сценарист Сет Макфарлейн выпустил подкаст с персонажами Стьюи и Брайаном своего мультсериала «Гриффины». Как и в шоу, он сам озвучил героев.

По сюжету Брайан и Стьюи решили выпустить запись своей беседы, потому что находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Макфарлейн выложил подкаст в Instagram. Опубликованная аудиозапись сопровождается изображениями персонажей в медицинских...