https://static.news.ru/photo/f4675194-6ff8-11ea-bd7b-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что пока музеи закрыты для посетителей, в них можно снимать видеоэкскурсии. По её словам, прежде руководители музеев сетовали, что из-за наплыва туристов нет возможности записывать виртуальные экскурсии.
Появилась возможность для пополнения виртуальных каталогов и создания всевозможных других мультимедийных форматов. Зрители смогут получить новые знания и впечатления, увидеть что-то интересное, что точно улучшит их домашний климат, — сказала Любимова в интервью ТАСС.
Она отметила, что Государственный Эрмитаж уже запустил серию ежедневных онлайн-трансляций из своих залов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Музей изобразительных искусств им. Пушкина и Государственный Исторический музей прогнозируют многомиллионные потери из-за закрытия экспозиций в связи с пандемией коронавируса. Начальник отдела общественных связей, рекламы и маркетинга Исторического музея Мария Лемигова заявила, что сейчас учреждение лишилось уже 76 тысяч гостей и если до конца апреля продлят карантин, музей потеряет ещё около 90 тысяч.