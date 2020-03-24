https://static.news.ru/photo/acc2c1cc-6dda-11ea-b299-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музей изобразительных искусств им. Пушкина и Государственный Исторический музей прогнозируют многомиллионные потери из-за закрытия экспозиций в связи с пандемией коронавируса. За март они потеряли несколько десятков тысяч посетителей.

Начальник отдела общественных связей, рекламы и маркетинга Исторического музея Мария Лемигова заявила, что сейчас учреждение лишилось уже 76 тысяч гостей, и если до конца апреля продлят карантин, музей потеряет ещё около 90 тысяч, передаёт «Интерфакс».

Прогнозируем потерю из-за коронавируса порядка 150–160 тысяч посетителей и порядка 45 млн рублей, это только прямые наши убытки, связанные с отсутствием продаж билетов и музейной торговли, — сказала Лемигова.

В музее им. Пушкина заявили, что по причине временного закрытия дверей теряют более 2 млн рублей в день. Администрация при прогнозировании не досчиталась около 80 тысяч посетителей с 17 марта по 10 апреля.

Как писал NEWS.ru, голливудские студии могут потерять $20 млрд в результате пандемии коронавируса. Убытки связаны с переносами премьер фильмов. Сейчас американская киноиндустрия потеряла $7 млрд сборов в прокате.