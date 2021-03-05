Лысенков выбыл из «Танцев со звёздами» из-за проблем с ногтями

https://static.news.ru/photo/3088a908-7dc1-11eb-af3a-96000091f725_660.jpg Фото: lysenkovdima/instagam.com

Актёр Дмитрий Лысенков не принял участие в финале проекта «Танцы со звёздами» из-за травмы на ногах. Он признался, что имеет широконогтевое строение нижних конечностей. Узконосая бальная обувь стала проблемой для артиста.

В общем, вросли ногти и пришлось их удалять, операционное вмешательство было. Поэтому мы не танцевали наши два последних танца. Я был записан к врачу, и он без разговоров сделал операцию. Теперь заживаю, — рассказал актёр в интервью Teleprogramma.pro.

Актёр признался, что мог бы продолжить участие в шоу, но «не так предан профессии»: он предпочёл обратиться к врачу, а не гнаться за кубками.

Ранее хореограф проекта Ирина Кашуба рассказала в интервью NEWS.ru, как работает со звёздами на танцевальном шоу.